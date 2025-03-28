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Диджея Бровкова, историка Щербакову и комментатора Шмурнова признали иноагентами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Диджея Артема Бровкова, историка Ирину Щербакову и комментатора Александра Шмурнова внесли в реестр иноагентов. Об этом 28 марта сообщается на сайте Министерства юстиции России.

Кроме того, в перечень иноагентов попал интернет-проект «Объектив».

Согласно данным ведомства, Бровков, Щербакова и Шмурнов участвовали в создании и распространении материалов организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Уточняется, что они проживают за пределами страны.

«Интернет-проект «Объектив» распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине», — указано на сайте Минюста.

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Минюст 21 марта включил в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы «Король и Шут» Александра Балунова, режиссера Ивана Вырыпаева и уличного художника Станислава Комиссарова. Они распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей и выступали против специальной военной операции.

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