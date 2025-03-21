Минюст внес экс-участника «Короля и Шута» Балунова в реестр иноагентов
Министерство юстиции России 21 марта включило в реестр иностранных агентов экс-музыканта группы «Король и Шут» Александра Балунова, режиссера Ивана Вырыпаева и уличного художника Станислава Комиссарова. Об этом 21 марта сообщается на сайте ведомства.
«А.В. Балунов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — уточняется в материале.
По данным Минюста, все внесенные в список лица распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей и выступали против специальной военной операции. В сообщении ведомства отмечается, что все трое проживают за пределами России и принимали участие в распространении материалов иностранных агентов.
Кроме того, в реестр были включены журналистка Изида Чаниа, писатель Михаил Шишкин и журналистка Низфа Аршба.
Ранее, 19 марта, журналист Александр Невзоров (включен в реестр иноагентов) и его жена Лидия были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга как объединение.