Путин до 1 июля продлил разрешение оплачивать газ из РФ не только в Газпромбанке

Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля 2025 года разрешение иностранцам оплачивать российский газ не только через «Газпромбанк». Соответствующий указ главы государства был опубликован 28 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

«Обязательство по оплате иностранным покупателем природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», — говорится в документе.

Предыдущее подобное разрешение было опубликовано 19 декабря 2024 года и действовало до 1 апреля 2025 года.

В декабре минувшего года Путин обновил порядок осуществления платежей иностранных покупателей за поставки российского газа, разрешив возобновить поставки зарубежным покупателям, погасившим задолженность зачислением на счет в рублях. Указом президента Газпромбанк был назначен уполномоченным банком, открывающим специальные счета для таких поставок.

Тогда же в пресс-службе «Газпрома» заявили, что отсрочка исполнения оплаты за газ связана с многочисленными просьбами иностранных покупателей.