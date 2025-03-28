Премьер Испании призвал США задуматься и сесть за стол переговоров с ЕС
США необходимо одуматься и сесть за стол переговоров с Евросоюзом (ЕС) после введения Вашингтоном новых торговых пошлин. Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил на форуме в Мадриде 28 марта, трансляция его речи велась на сайте официальной резиденции главы правительства.
«Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу», — сказал он.
Санчес добавил, что европейские страны готовы быстро ответить на любые действия, которые угрожают их интересам. ЕС в этой ситуации будет действовать быстро, соразмерно и единодушно, передает «Газета.Ru».
Ранее, 27 марта, президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Трамп уточнил, что пошлины будут взимать только при условии сборки автомобилей за пределами Соединенных Штатов. Данные меры, по его словам, вступят в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим.