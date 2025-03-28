LG Electronics провела пробный запуск своего московского завода. Решение принято для предотвращения износа производственных мощностей. Завод ранее производил стиральные машины и холодильники, передает телеканал «Известия». В ходе перезапуска используются уже имеющиеся материалы. Компания приостановила деятельность в 2022 году после начала СВО. Вопрос возобновления работы LG будет зависеть от межправительственных договоренностей.

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