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LG Electronics провела пробный запуск своего московского завода

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LG Electronics провела пробный запуск своего московского завода. Решение принято для предотвращения износа производственных мощностей. Завод ранее производил стиральные машины и холодильники, передает телеканал «Известия». В ходе перезапуска используются уже имеющиеся материалы. Компания приостановила деятельность в 2022 году после начала СВО. Вопрос возобновления работы LG будет зависеть от межправительственных договоренностей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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