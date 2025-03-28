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Комитет ГД одобрил ужесточение наказания за совершенные из корысти призывы к санкциям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Депутатам Государственной думы (ГД) рекомендовано принять в первом чтении законопроект, который предлагает введение наказания до пяти лет лишения свободы для лиц, которые призывают к санкциям против России из корыстных побуждений или по найму. Соответствующее заключение 28 марта выпустил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Учитывая, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение дополнительных мер защиты национальных интересов, комитет <…> поддерживает концепцию проекта федерального закона <…> и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении», — говорится в документе.

В случае одобрения инициативы, за призывы к санкциям, а также помощи решениям международных организаций, в которых не участвует Россия, будет предусмотрена уголовная ответственность.

Речь идет о проекте федерального закона № 871724-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и в ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса России». Законопроект предлагается рассмотреть в первом чтении 2 апреля 2025 года.

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Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях

13 марта председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в ГД подготовили три законодательные инициативы, которые направлены на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Он добавил, что также предлагается признать иноагентами лиц, которые помогают иностранным государственным органам в деятельности, направленной против безопасности России.

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