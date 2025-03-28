РФ вернула еще одного ребенка с Украины при посредничестве Катара

Еще одного ребенка удалось вернуть в Россию с Украины при посредничестве Катара. Об этом 28 марта заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Уточняется, что мальчик будет жить с бабушкой. Она оформила предварительную опеку.

«Продолжаем работу по воссоединению детей с их близкими. Сегодня у нас радостное событие, с бабушкой воссоединился 17-летний Руслан», — сказала Львова-Белова на встрече с семьей в Москве.

Детский омбудсмен уточнила, что мама мальчика скончалась. В 2014 году Руслан вместе с отцом отправился в гости к родственникам на Украину, но вернуться в Россию они уже не смогли.

Львова-Белова поблагодарила МИД России за помощь в оформлении необходимых документов, чтобы ребенок смог беспрепятственно приехать в страну. Она также отметила, что значительную поддержку оказал Катар в переговорах с украинской стороной. Кроме того, уполномоченный по правам детей выразила признательность международному комитету Красного Креста и представителям соответствующих ведомств.

27 марта в Москве при содействии Львовой-Беловой и при посредничестве государства Катар пять детей (две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет) воссоединились со своими мамами и папами, проживающими на Украине.