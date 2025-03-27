Россия передала пятерых детей родственникам на Украине при посредничестве Катара

Россия при посредничестве Катара передала пятерых детей их родственникам, живущим на Украине. Об этом 27 марта сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Помогаем в воссоединении пяти детей –— двух девочек и трех мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет — с их родными, в основном мамами и папами, проживающими на Украине», — приводит ее заявление пресс-служба.

Все, кроме одного ребенка, жили в РФ у других родственников, преимущественно у бабушек, однако сами захотели вернуться к близким на территорию Украины. Среди этих детей был один воспитанник детского учреждения, он оказался там по своему желанию из-за жестокого обращения со стороны отца, а на Украине воссоединится с мамой.

«Спасибо за помощь в этом процессе государству Катар. Они берут на себя переговоры с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких», — отметила Львова-Белова.

Ранее, 13 февраля, при посредничестве Катара к родственникам на Украину уехали еще восемь детей. Уточнялось, что большинство детей жили с бабушками, а сейчас едут к родителям. На следующий день с Украины в Россию вернулись две сестры.