СК возбудил дело о терроризме после атаки ВСУ на эвакуировавшихся из Суджи жителей

По факту нападения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей в Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом 28 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Уточняется, что дело возбуждено по п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По данным следствия, в марте текущего года украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывоопасный предмет на группу мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Суджи. В результате атаки были ранены три человека.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — указано в Telegram-канале СК РФ.

Петренко 26 марта сообщила, что СК России установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны ВСУ в Суджанском районе Курской области. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт»), п. «а» и п. «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Мародерство»).