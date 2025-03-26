СК установил новые факты убийств мирных жителей боевиками ВСУ в Суджанском районе
Следственный комитет (СК) России установил новые факты убийств мирных жителей и мародерства со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом 26 марта сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«В селе Казачья Локня Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.), незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, совершили убийство не менее двух мирных жителей, укрывавшихся в жилых домах», — отметила она.
Согласно данным следствия, украинские боевики также занимались мародерством: целенаправленно обстреливали улицы, размещали военную технику в частном секторе и поджигали дома в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье.
По установленным фактам возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Террористический акт», «Мародерство»), уточнили в Telegram-канале СК РФ.
Петренко 23 марта сообщила, что СК России получил новые доказательства преступлений ВСУ по расстрелу мирных жителей на территории Суджи в Курской области. По словам официального представителя ведомства, украинские военнослужащие занимались мародерством и поджигали дома, в которых находились мирные жители, умышленно обстреливали жилые помещения, после чего многие строения были разрушены.