В Биробиджане до конца года выполнят план по переселению

В Биробиджане до конца года должна быть закрыта программа переселения, которая работала с 2019 по 2024 год. Об этом пишет ИА EAOMedia, уточняя, что ранее компания ООО ТСК «РУАЛ» построила в Биробиджане дом на улицах Парковой и Стяжкина. Кроме того, на улице Широкой идет строительство дома.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас идет расселение домов, признанных аварийными до 1 декабря 2017 года. Ремонт в квартирах сделают под ключ. Во дворах появятся автомобильные стоянки, детские и спортивные площадки.

Агентство уточняет, что в конце 2024 года в общей сложности в городе переселили 220 человек и расселили 23 дома. Вместо 3380,9 кв. м старого жилья было выдано 4415,5 кв. м нового. За весь период реализации программы расселения новые квартиры вместо старых получили 908 человек.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что в России планируют объединить в один список нуждающихся и ускорить предоставление мер по улучшению их жилищных условий. Такой законопроект поддержал кабмин. Сейчас разные категории таких людей стоят на учете в разных органах власти, нередко перечни дублируются — всё это затягивает предоставление мер поддержки.