В Смоленской области задержали призывавшего к геноциду мужчину

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Смоленской области задержали жителя Десногорска, призывавшего к геноциду. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина состоял в различных проукраинских и эмигрантских сообществах в одном из мессенджеров. Там он открыто поддерживал высказывания о применении насилия в отношении россиян.

«Кроме того, сам настаивал на необходимости расправляться с русскими, призывая к этому других пользователей. В частности, предлагал истреблять россиян семьями», — уточнили в региональном УФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Ранее, 11 марта, в отношении 38-летней жительницы Ялты было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Установлено, что женщина, скрывшись под псевдонимом, опубликовала в Telegram сообщение, в котором содержались призывы к совершению насильственных действий в отношении русских.