Покупатели недвижимости в Москве стали больше интересоваться клубными домами

В Москве в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 48% выросло число договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве клубных домов. Это следует из данных департамента аналитики компании Rariteco, с которыми ознакомились «Известия» 28 марта.

Эксперты отметили, что в январе-феврале 2025-го активность покупателей строящихся зданий такого формата ускорилась — число сделок достигло 25% от общего количества за весь 2024 год: реализовано 47 квартир и апартаментов.

Всего в столице насчитывается 21 клубный дом с более чем 450 квартирами и апартаментами в продаже. Аналитики относят к клубным домам объекты «точечной» застройки, состоящие не более чем из двух корпусов и включающие до 100 помещений. Клубный дом должен находиться в ЦАО и соответствовать элитному или делюкс-классу. По подсчетам девелопера, в настоящее время к клубным домам можно отнести 21 проект застройки — в общей сложности это 450 объектов недвижимости.

Средняя стоимость 1 кв. м составляет 2,5 млн рублей. За прошедшие 12 месяцев она увеличилась на 19%. Порядка 60% рассматриваемых объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах.

По подсчетам аналитиков, в 2024 году был заключен 191 ДДУ против 129 в 2023-м. Таким образом, по числу заключенных соглашений спрос увеличился на 48%.

«За прошедший год на рынке высокобюджетного жилья отмечается положительная динамика и значительное повышение спроса, что закономерно при сложившейся экономической и финансовой ситуации. На фоне растущей инфляции элитное жилье в историческом центре столицы остается одним из наиболее привлекательных видов инвестиций для состоятельных людей. Еще одним стимулирующим фактором становится сокращение предложения в этом сегменте», — отметила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

По ее словам, на начало текущего года замедлился вывод новых клубных домов из-за роста ключевой ставки, увеличения стоимости строительства, снижения количества привлекательных участков для строительства. Борисова прогнозирует, что в ближайшие пару лет в элитном и делюкс-сегментах ожидается дефицит качественного предложения, что будет удерживать спрос на такие объекты.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру, говорится в результатах исследования компании Level Group.