Средства ПВО за ночь уничтожили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 78 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над семью российскими регионами. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что над территорией Воронежской области уничтожили 32 БПЛА, над Саратовской областью — 19 дронов, над Курской областью — 17 беспилотников, шесть — над Белгородской областью, два — над Липецкой областью и по одному — над территориями Ростовской и Тамбовской областей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее в этот день сообщил, что силы ПВО за ночь уничтожили более 30 БПЛА над Воронежской областью. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. При этом в одном из районов из-за падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, огонь оперативно потушен.