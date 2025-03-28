Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении более 30 БПЛА над регионом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежской областью. Об этом 28 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью над территорией пяти муниципалитетов Воронежской области дежурными силами ПВО было уничтожено более 30 БПЛА», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. В одном из районов из-за падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Огонь удалось оперативно потушить.

Минобороны РФ 27 марта сообщили, что средства ПВО ночью сбили украинский БПЛА над Брянской областью. Тогда о пострадавших и разрушениях не сообщалось.