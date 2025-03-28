Маск предрек крах США без революции в работе правительства

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил 27 марта, что корабль под названием «Америка» утонет, если в работе правительства не случится революции.

Так он назвал в том числе работу по сокращению расходов бюджета США, о которой заявлял ранее.

«Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен, собственно, революции. Но в конечном счете Америка будет в гораздо лучшей форме», — заявил он в эфире программы Special Report на телеканале Fox News.

Он добавил, что если реформы не будут успешными, то Америку ждет крах, пишет «Газета.Ru».

В ходе телепрограммы Маск заявил о намерении сократить расходы США на $1 трлн. Тогда же он отметил большое количество мошенничеств и ненужных трат в американском правительстве. Так, по его словам, на один интернет-опрос было потрачено почти $1 млрд.