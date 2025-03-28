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Судмедэксперт рассказал о возможной 12-часовой агонии Марадоны перед смертью

Касинелли: Марадона перед смертью мог находиться в агонии около 12 часов
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Аргентинский футболист Диего Марадона перед смертью мог находиться в агонии продолжительностью до 12 часов. Об этом 27 марта сообщил портал La Nacion со ссылкой на судмедэксперта Карлоса Маурисио Касинелли, который выступил на судебном заседании.

«Относительно причины смерти, установленной по результатам вскрытия, в котором участвовали пять судмедэкспертов, а шестой выступал в качестве наблюдателя со стороны Далмы и Джанинны Марадоны, свидетель заявил: «Острый отек легких, вызванный обострением застойной сердечной недостаточности и дилатационной кардиомиопатии», — говорится в публикации.

Так, при вскрытии выяснилось, что сердце Марадоны весило 503 грамма, что в два раза больше нормы для взрослого человека его возраста. Оно было покрыто жиром и увеличено в размерах. У футболиста были увеличены почки, а в брюшной полости было до трех литров жидкости. Об агонии футболиста, по словам эксперта, свидетельствует образовавшийся в сердце тромб.

Издание сообщило, что судебный процесс продолжится в ближайшее время с дополнительными показаниями прокуроров Ирибаррена и Патрисио Феррари.

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Телеканал TN 18 марта сообщил, что на суде в Аргентине по делу о смерти футболиста Диего Марадоны полицейские, которые первыми прибыли в его дом, рассказали, что были удивлены состоянием тела и условиями последних дней его жизни. Другие свидетели также указывали на неестественное состояние тела.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Прокуратура Аргентины начала расследование о предполагаемой халатности со стороны врачей экс-футболиста.

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