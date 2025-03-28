Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М ликвидировал живую силу и бронетехнику военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны РФ.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав противника, уточнили в ведомстве. Согласно сообщениям передового авианаводчика, заданные цели были успешно поражены.

После удара члены экипажа выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК.

В Минобороны сообщили 23 марта о нанесении ракетного удара по личному составу и бронированной технике ВСУ экипажем армейской авиации на вертолете Ка-52. Уточнялось, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.