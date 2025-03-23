Экипаж вертолета Ка-52 поразил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес ракетный удар по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — уточнили в ведомстве.

По сообщениям авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ в ходе удара были уничтожены.

22 марта в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военных. Всего за время боевых действий в курском приграничье войска противника потеряли более 69 320 военных, 400 танков и 323 боевые машины пехоты. В тот же день сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил живую силу и опорный пункт украинских подразделений в приграничном районе Курской области.