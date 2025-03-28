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Reuters сообщило о приостановке США выплат взносов в ВТО

Reuters: США приостановили выплаты взносов в ВТО из-за сокращения госрасходов
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Фото: Global Look Press/Lian Yi
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США приостановили выплаты взносов во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за политики американского президента Дональда Трампа, направленной на сокращение государственных расходов. Об этом 27 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника из ВТО.

По словам двух из них, представитель США сообщил на заседании по бюджету ВТО 4 марта, что платежи в бюджет за 2024 и 2025 годы были приостановлены до пересмотра взносов в международные организации, сроки которого пока не установлены.

Как сообщает издание, администрация Трампа планирует выйти из некоторых всемирных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и сократить взносы в другие.

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Агентство Associated Press 18 марта сообщило, что в США планируют сократить от 50 тыс. до 60 тыс. рабочих мест в министерстве обороны страны. Согласно плану, в настоящее время в Пентагоне намерены сокращать по 6 тыс. должностей в месяц. Эта инициатива является частью более широкой кампании департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска по сокращению государственных расходов.

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