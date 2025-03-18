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AP сообщило о планах США сократить до 60 тыс. рабочих мест в Пентагоне

AP: в минобороны США хотят сократить до 60 тыс. рабочих мест
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Фото: TASS/IMAGO/Joerg Boethling
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В США планируют сократить от 50 тыс. до 60 тыс. рабочих мест в министерстве обороны страны. Об этом 18 марта сообщило агентство Associated Press (AP).

«В министерстве обороны будет сокращено около 50–60 тыс. гражданских рабочих мест, однако менее 21 тыс. сотрудников, подавших заявление об увольнении по собственному желанию, уйдут в ближайшие месяцы», — сообщил источник агентства.

Согласно плану, в настоящее время в Пентагоне намерены сокращать по 6 тыс. должностей в месяц. Эта инициатива является частью более широкой кампании департамента эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска по сокращению государственных расходов.

«Департамент использует три способа сокращения рабочей силы: добровольные отставки, увольнение сотрудников с испытательным сроком и сокращение рабочих мест в связи с плановым уходом сотрудников», — уточняет AP.

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Ранее, 15 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа. Также глава Пентагона Пит Хегсет 13 марта распорядился расформировать управление сетевой оценки (ONA), созданное в 1973 году по распоряжению бывшего американского лидера Ричарда Никсона.

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