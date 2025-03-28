Даванков рассказал о парламентской дипломатии с США

В Госдуме готовы возобновить работу с США по линии парламентской дипломатии, заявил «Известиям» вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

«Диалог — это всегда хорошо. И то, что начались контакты на высшем уровне, дает нам умеренный оптимизм. Парламентская дипломатия тоже очень важна — и по этой линии мы готовы возобновлять работу», — заявил политик.

Он подчеркнул, что еще важнее налаживать горизонтальные связи в торговле, науке, искусстве. Чаще всего именно такие связи скрепляют отношения между странами сильнее всего. И не дают политикам принимать резких решений, отметил Владислав Даванков.

С приходом администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Россия и США возобновили диалог по широкому кругу вопросов. В частности, 12 февраля президенты двух стран провели первый телефонный разговор с 2022 года. За этим последовала серия консультаций в Саудовской Аравии и Турции и еще один звонок лидеров.



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