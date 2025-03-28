В посольстве РФ заявили о дискуссиях в ФРГ о возобновлении работы «Северных потоков»
В Германии ведутся дискуссии о возможности восстановить разрушенные в результате терактов «Северные потоки» или прокачивать российский газ по рабочей нитке «Северного потока – 2», заявили «Известиям» в пресс-службе посольства России в Берлине.
«Представители немецкого бизнеса, отдельные депутаты бундестага, земельные политики призывают федеральное правительство ФРГ вернуться к прагматичному курсу и возобновить поставки российских энергоносителей, десятилетиями обеспечивавшие энергетическую независимость ФРГ, включая благополучие домохозяйств, и высокую конкурентоспособность немецкой продукции. Впрочем, признаков изменения нынешней линии Берлина, в рамках которой примат политики над интересами национальной экономики по-прежнему неоспорим, пока не наблюдается», — сказали в диппредставительстве.
Напомним, что 26 сентября 2022-го в результате диверсии были разрушены обе нитки «Северного потока – 1» и одна из двух нитей «Северного потока – 2». Расследованием подрывов, квалифицированных Берлином как теракт, занимается генеральная прокуратура ФРГ. При этом никаких комментариев о ходе расследования, продолжающегося уже два с половиной года, германская сторона не дает, подчеркнули в посольстве РФ в Германии.
«Неоднократные российские запросы на этот счет, включая предложения о проведении независимого международного расследования с нашим участием под эгидой Совета Безопасности ООН, результата также не дали. Всё это заставляет усомниться в реальной заинтересованности Берлина в выявлении и привлечении к ответственности заказчиков и исполнителей терактов на одном из крупнейших объектов критической инфраструктуры Европы», — сказали в посольстве РФ в Германии.
Ранее газета Bild сообщила, что газопровод «Северный поток – 2» может быть передан под управление США, чтобы Германия получала по нему газ из России.
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Газовый пропуск: в ФРГ рассматривают восстановление «Северных потоков»