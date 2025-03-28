ФАС попросили проверить объективность цен в России после падения курса доллара

ФАС просят проверить объективность ценообразования товаров в России после падения курса доллара. Обращение с такой просьбой на имя главы службы Максима Шаскольского подготовил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Как эксперты, так и рядовые потребители сходятся во мнении, что обычная математическая логика не действует в отношении одних и тех же групп товаров (как продовольственных, так и непродовольственных) при последовательном значительном ослаблении, а затем столь же существенном укреплении курса рубля. В первом случае цены заметно растут, во втором, вопреки ожиданиям, в лучшем случае остаются на прежнем высоком уровне без тенденции к снижению, а во многих сферах и вовсе продолжают рост», — говорится в документе, который есть у «Известий».

В нем также отмечается, что в условиях санкционного развития российской экономики процессы импортозамещения в различных ее отраслях остаются безусловным приоритетом для руководства страны. А «вполне осязаемые успехи в данном направлении» всё чаще становятся основой для формирования определенных позитивных ожиданий общества.

«В свою очередь, несоответствие этих ожиданий реальной ситуации и продолжающемуся росту цен на фоне отсутствия публичных официальных объяснений вызывает обоснованное социальное напряжение», — сообщает Максиму Шаскольскому Ярослав Нилов.

В связи с этим он просит ФАС взять под контроль механизмы ценообразования на базовые категории продуктов и товаров российских производителей в условиях колебания валютного курса.

«Когда нам объясняли рост цен внутри России зависимостью от повышения стоимости импорта, было понятно. Но сейчас мы наблюдаем иную картину, курс доллара упал, а цены на товары не откатываются назад. Поэтому мы просим ФАС взять эту ситуацию под свой контроль и разобраться в таком ценообразовании», — сам пояснил «Известиям» Ярослав Нилов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал 26 марта наценки посредников одним из главных факторов роста цен на продукты. Мишустин подчеркнул, что ФАС внимательно наблюдает за ценовой ситуацией. В случае необходимости она принимает решительные меры. Глава правительства также заявил о важности более активного повышения уровня контроля.