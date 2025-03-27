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Эксперт заявил о неготовности США к войне с Китаем

Эксперт Суслов: США не могут позволить себе войну с КНР из-за риска поражения
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Фото: Global Look Press/Armin Weigel
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США не могут позволить себе развязать военную конфронтацию с Китаем ввиду риска эскалации, им нужна международная разрядка. Об этом 27 марта заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Он указал, что в НАТО наблюдается «Кризис атлантизма»: альянс находится в состоянии кризиса и в ближайшие годы будет меняться, слабеть, но сохранится.

«Что мы видим сегодня? Это, безусловно, «кризис атлантизма» в его понимании холодной войны и периода после окончания холодной войны. Это конец атлантического единства, но не конец атлантического сообщества, если под ним понимать гегемонистический союз США и Европы», — заметил Суслов во время дискуссии на тему «Кризис роста в НАТО или конец атлантического единства?».

При этом сам кризис образуют пять трендов, одним из которых стала нужда Вашингтона в «паузе в великодержавной конфронтации».

«Эту конфронтацию им нужно поставить в какие-то управляемые рамки, не допустить ее резкой эскалации, потому что прямо сейчас США к прямому столкновению с Китаем не готовы», — указал он.

В частности, по словам эксперта, США «чудовищно проигрывают» КНР по темпам развития военно-морского флота, кроме того, Китай догоняет Соединенные Штаты в области ядерного оружия.

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Ранее, 5 марта, в посольстве КНР в Вашингтоне сообщили, что Китай готов «бороться до конца» в любом конфликте с США. В представительстве также отметили, что правильным решением для Вашингтона будет провести консультацию с Пекином на равных.

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