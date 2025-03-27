Путин отметил внимание НАТО к Крайнему Северу как к плацдарму возможных конфликтов

Страны — члены НАТО смотрят на Крайний Север как на плацдарм возможных конфликтов. Об этом 27 марта сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Международного арктического форума в Мурманске.

«Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности Североатлантического альянса.

Также он подчеркнул, что Москва никогда никому не угрожала в Арктике, но следит за развитием ситуации, выстраивает адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных сил (ВС) РФ и модернизируя объекты военной инфраструктуры.

Путин подчеркнул, что российская сторона не допустит посягательств на свой суверенитет и надежно защитит национальные интересы, поддерживая в регионе мир и стабильность, а также обеспечит долгосрочное социально-экономическое развитие Арктики, улучшит качество жизни людей и поспособствует сохранению природы.

«Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнуты результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран», — заключил Путин.

Также на пленарном заседании президент РФ заявил, что Москва выступает за равноправное сотрудничество между странами в Арктике.