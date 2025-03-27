Движение экоактивистов Just Stop Oil объявило о прекращении протестных акций

Британское движение экоактивистов Just Stop Oil объявило о прекращении протестов. Об этом 27 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление движения.

Агентство обратило внимание, что представители движения известны громкими акциями, например бросанием супа в картину Ван Гога в Национальной галерее Лондона, а также срывом спортивных и театральных мероприятий. При этом организация пообещала, что проведет последнюю демонстрацию 26 апреля 2025 года.

«Поскольку корпорации и миллиардеры коррумпируют политические системы по всему миру, нам нужен другой подход», — приводит издание заявление Just Stop Oil.

Отмечается, что многие из активистов были приговорены к тюремным срокам. Критики движения заявляли, что эти акции были бессмысленными и только доставляли неудобства жителям.

Кроме того, в протестной организации заявили, что уже создали «значительное количество беспорядков и общественного беспокойства».

Ранее, в январе, активистки движения Just Stop Oil оставили надписи оранжевой краской на могиле английского ученого Чарлза Дарвина в Вестминстерском аббатстве. Отмечалось, что в акции протеста приняли участие две пожилые британки. Они оставили на надгробной плите надпись «1,5 градуса мертвы».