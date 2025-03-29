Эксперт рассказала о преимуществах поиска работы весной

Весна — оптимальное время для карьерных изменений, особенно для тех, кто хочет попасть в крупные компании с прозрачной системой мотивации и интересными задачами. Об этом рассказала «Известиям» 29 марта основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

«Весна для компаний — традиционно период осмысления результатов прошедшего года и формулирования задач на текущий. Осенью в России принимают госбюджет, поэтому к весне становится понятно, что будет происходить в экономике и на сколько новых позиций можно рассчитывать», — объяснила она.

Кроме того, весной стартуют новые проекты, а значит, у соискателей появляется шанс пополнить резюме разнообразными достижениями.

«Весна — отличная возможность попасть в крупные компании с системой долгосрочной мотивации. Финансовые итоги года подведены, бонусы выплачены, и некоторые сотрудники, ожидавшие премии, начинают искать новые варианты», — уточнила специалист.

Эксперт также подчеркивает, что в России у бизнеса есть четкая цикличность: после январских праздников компании возвращаются в рабочий ритм, в феврале актуализируют планы, а уже в марте начинают активный подбор персонала.

«Новые сотрудники успевают адаптироваться за весну и лето, чтобы к осени показать первые результаты», — подытожила Курбанова.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что для большинства опрошенных россиян (75%) ключевым показателем успешной карьеры является удовлетворение от работы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру». Кроме того, важными считаются высокий заработок (71%) и профессионализм (64%).