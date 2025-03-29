Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о требовании США к компаниям Франции отказаться от политики инклюзивности
Общество
Семь человек задержали по делу вирусной программы Mamont
Мир
Замминистра обороны РФ Фомин обсудил военное сотрудничество с руководством Мьянмы
Мир
СМИ указали на необходимость ЕС отказаться от плана по вводу войск на Украину
Мир
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс. человек
Мир
Президент Бразилии подтвердил планы приехать на празднование Дня Победы в Москве
Мир
Глава Пентагона подвергся критике за присутствие жены на секретных встречах
Армия
ВС России освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области
Мир
Две россиянки находятся в больнице после крушения батискафа в Египте
Мир
Премьер Саксонии призвал обсудить смягчение антироссийских санкций ЕС
Мир
Стартап Маска xAI купил все акции соцсети X
Мир
WSJ узнала о желании США установить контроль над экономикой Украины
Общество
В Иркутской области спасатели откачали воду из 12 домовладений
Мир
Американец угнал грузовик и протаранил 13 машин в Калифорнии
Общество
Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на первенстве мира по шахматам
Армия
«Ростех» передал ВКС России первую в этом году партию истребителей Су-35С
Общество
В Ингушетии арестовали экстрадированного из Египта пособника террористов

Эксперт рассказала о преимуществах поиска работы весной

Эксперт Курбанова: весна считается самым активным периодом найма
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Весна — оптимальное время для карьерных изменений, особенно для тех, кто хочет попасть в крупные компании с прозрачной системой мотивации и интересными задачами. Об этом рассказала «Известиям» 29 марта основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

«Весна для компаний — традиционно период осмысления результатов прошедшего года и формулирования задач на текущий. Осенью в России принимают госбюджет, поэтому к весне становится понятно, что будет происходить в экономике и на сколько новых позиций можно рассчитывать», — объяснила она.

Кроме того, весной стартуют новые проекты, а значит, у соискателей появляется шанс пополнить резюме разнообразными достижениями.

«Весна — отличная возможность попасть в крупные компании с системой долгосрочной мотивации. Финансовые итоги года подведены, бонусы выплачены, и некоторые сотрудники, ожидавшие премии, начинают искать новые варианты», — уточнила специалист.

Эксперт также подчеркивает, что в России у бизнеса есть четкая цикличность: после январских праздников компании возвращаются в рабочий ритм, в феврале актуализируют планы, а уже в марте начинают активный подбор персонала.

«Новые сотрудники успевают адаптироваться за весну и лето, чтобы к осени показать первые результаты», — подытожила Курбанова.

Трудовой комикс: почти 90% жителей РФ сталкиваются с конфликтами на работе
Более трети оказываются их активными участниками минимум раз в месяц

Ранее, 6 марта, сообщалось, что для большинства опрошенных россиян (75%) ключевым показателем успешной карьеры является удовлетворение от работы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру». Кроме того, важными считаются высокий заработок (71%) и профессионализм (64%).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025