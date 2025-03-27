ЕС ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии. Соответствующий документ опубликован 27 марта на сайте ЕС.

«Учитывая <...> ситуацию в Белоруссии, 25 физических и семь юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, подлежащих ограничительным мерам», — говорится в документе.

Объединение внесло представителей ЦИК в список из-за того, что считает президентские выборы 2025 года, проведенные в Белоруссии, якобы несправедливыми.

Ранее, 27 января, Великобритания и Канада ввели санкции против Белоруссии после президентских выборов. Они коснулись политиков, государственных структур и некоторых компаний республики.

В тот день в ЦИК Белоруссии сообщили о победе действующего президента Александра Лукашенко на выборах президента. Он получил 5 136 293 голоса — 86,82% от общего числа.

По словам председателя Центризбиркома Игоря Карпенко, граждане и наблюдатели не жаловались на нарушения в ходе голосования или подсчета голосов на выборах президента. Отсутствие существенных нарушений подтвердила и миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ).