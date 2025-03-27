Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ленинградской области
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- Три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ленинградской области
В Приморске Ленинградской области три человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.
По данным комитета по здравоохранению, пострадали двое взрослых и ребенок.
Отмечается, что женщина получила ушибы и переломы конечностей при падении с третьего этажа. В свою очередь, у ребенка и еще одного взрослого зафиксировали отравление газом средней степени.
Причины пожара устанавливаются.
В результате пожара в частном доме в деревне Податовская Иркутской области 27 марта погибли четыре человека. В главном управлении МЧС России по региону уточнили, что пожар ликвидирован, в тушении участвовали 15 человек и семь единиц техники.