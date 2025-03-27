Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Иркутской области

В результате пожара в частном доме в деревне Податовская Иркутской области погибли четыре человека. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 07:22 (02:22 мск. — Ред.) пожар ликвидирован. Погибло четыре человека, травмированных нет»,— говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ликвидации пожара участвовали 15 человек и семь единиц техники.

В результате пожара в частном доме в Городовиковском районе Республики Калмыкия 23 марта погиб один человек. Общая площадь возгорания составила 35 кв. м, а для тушения пожара было сформировано звено газодымозащитной службы. Также специалистами пожарной службы были задействованы две автоцистерны и пять человек личного состава.