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Собянин открыл обновленную Мастерскую «12»

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл театр Мастерская «12» Никиты Михалкова после реставрации. Первые спектакли на новой сцене пройдут в апреле, рассказал градоначальник в своем Telegram.

По его словам, в театре на Поварской установлено уникальное сценическое оборудование.

«Это уже не просто театр, а новое культурное пространство, в котором можно проводить экспериментальные постановки, фестивали, концерты, кинопоказы, презентации», — отметил Собянин.

Во время реставрационных работ особое внимание уделялось сохранению и воссозданию исторических деталей и элементов: ленточных и витражных окон, колонн в главном фойе. Также специалисты отреставрировали фасады и колонны парадного входа. Над главным входом разместили медиафасад.

Обновлен и зал-трансформер более чем на 600 посадочных мест: теперь он оборудован уникальной системой иммерсионной акустики. Кроме того, появилась техническая возможность для использования в постановках голограмм. В свою очередь, малый зал может использоваться как телестудия или площадка для трансляции спектаклей.

На цокольном этаже театра сделали кинозал на 24 места. «Возможности нового театра помогут реализовать самые смелые режиссерские замыслы», — предположил мэр.

Здание театра — объект культурного наследия, и за много десятилетий его ни разу комплексно не ремонтировали. Реставрационные работы начались в 2021 году.

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