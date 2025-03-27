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В России выявили тренд на отдых в своем городе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России растет спрос россиян на отдых в своем же городе в ряде регионов. О такой тенденции «Известиям» 27 марта рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

В частности, рост числа бронирований местными жителями в 2025 году наблюдается в Хабаровске (на 30%), Ставрополе (на 27%) и Ростове-на-Дону (на 5%). В среднем по стране каждое седьмое бронирование на 2025 год (15%) туристы совершают в объектах размещения в своих же населенных пунктах.

Опрос проводился среди тысячи российских путешественников. Главной мотивацией респондентов, которые бывали туристами в своем же городе, стало желание сбежать от рутины и отдохнуть вне дома (12%), устроить романтическое свидание (7%), найти уединение и тишину (3%), провести вечеринку с друзьями (2%) или праздничный отдых (2%). Каждый восьмой признался, что ему не доводилось быть туристом в своем городе, однако он хотел бы попробовать такой отдых (12% опрошенных).

В 2024 году высокие темпы роста числа бронирований от местных жителей продемонстрировали Иркутск (в два раза), Тюмень (в полтора раза), Уфа (на 40%), Воронеж (на 35%), Калининград (на 26%), Казань (на 19%), Екатеринбург (на 17%).

«Формат короткого отдыха в своем городе позволяет быстро перезагрузиться без длительного планирования поездки и высоких затрат на логистику. Не нужно ждать отпуска или привязываться к сезону — такой выезд можно устроить в любые выходные. Часто для отдыха в своем же городе туристы выбирают размещение, в котором можно получить необычный запоминающийся опыт, — например, пятизвездочные отели со спа-комплексами, камерные бутик-отели с уникальной концепцией и дизайном, модные лофты и апартаменты с красивым видом из окна», — сказала управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

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Наибольшей популярностью подобный тип отдыха пользуется в Сочи: каждое третье бронирование на 2025 год жители южной столицы совершают в отелях и апартаментах своего же города. Также высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге — 26% бронирований приходится на жителей города, в Москве — 19%, во Владивостоке — 17%, во Владикавказе — 15%, в Казани и Иркутске — по 13%.

Как отмечают в «Островке», отдых в своем городе чаще всего непродолжительный: туристы бронируют размещение на одну-две ночи, в то время как средняя продолжительность бронирований в других регионах России превышает три ночи.

На размещение в своих собственных городах туристы готовы тратить больше — в среднем 5,9 тыс. рублей за ночь. Это на 7% выше средней стоимости забронированной ночи по России (5,5 тыс. рублей).

Больше всего бронирований в отелях и апартаментах своего города совершают пары взрослых без детей — на них приходится каждое второе бронирование (52%), а также соло-туристы (37%). Реже такой отдых выбирают семьи с детьми (8%), а также компании туристов от трех взрослых и более (3%).

Для отдыха в своем городе сильнее всего востребованы отели различных категорий — на них приходится 72% от всех бронирований, а также апартаменты — 20%.

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