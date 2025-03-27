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Карта спецоперации на Украине 27 марта

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 марта можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, и 137 беспилотников самолетного типа.

Также Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и цехам изготовления ударных БПЛА в 157 районах.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, поразив формирования механизированной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в шести районах ДНР.

Потери противника составили до 465 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, добавили в военном ведомстве.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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