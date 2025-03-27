Мурманской области помогут с развитием туризма

«Авито» и правительство Мурманской области планируют проводить совместные мероприятия для привлечения туристов в регион. Это закреплено в соглашении о сотрудничестве, которое стороны подписали на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» (МАФ).

Также совместная работа будет направлена на поддержку малых и средних предприятий, внедрение передовых решений в области искусственного интеллекта и организацию обучающих программ для предпринимателей.

«Сервисы «Авито» уже стали полноценным инструментом как для туристов, которые могут найти жилье, экскурсии и авто, так и для людей, желающих начать свое дело. В 2024 году количество активных объявлений на «Авито» в Мурманской области достигло 3,4 млн — на 24% больше по сравнению с 2023 годом. Мы уверены, что наше сотрудничество откроет еще новые горизонты для развития туризма и малого и среднего бизнеса в регионе», — отметил управляющий директор компании Влад Федулов.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко выразила надежду на то, что партнерские отношения с «Авито» станут важным шагом в развитии экономики региона. «Одна из договоренностей — создание поводов, которые помогут привлечь туристов и показать жителям всей России красоту Крайнего Севера. Для этого мы уже организовали совместное шоу ледяных скульптур в честь Праздника Севера», — рассказала Демченко.

По данным «Авито», интерес туристов к Арктике, и в том числе к Мурманску, растет. Так, число бронирований посуточных объектов в Мурманской области по итогам прошлого года выросло в 3,1 раза по сравнению с 2023-м.

Как сообщили в компании, работа по соглашению уже стартовала. В рамках Международного арктического форума и 51-ого Мурманского лыжного марафона «Авито Путешествия» помогли более 4000 участникам и гостям найти подходящий вариант размещения.