Синоптики предупредили москвичей о пасмурной погоде на выходных

В выходные, 29 и 30 марта, москвичей ожидает пасмурная погода. При этом в эти дни осадки не ожидаются, следует из данных сервиса «Яндекс Погода», с которыми ознакомились «Известия» 28 марта.

В субботу, 29 марта, в Москве будет пасмурно без осадков, в первой половине дня — облачно с прояснениями. Порывы слабого восточного ветра будут доходить до 2 м/с. Утром температура составит +2…+8 градусов, днем поднимется до +10...+13, а к ночи упадет до +5...+9. Влажность воздуха составит 57–88%.

По информации синоптиков, в подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня будет колебаться в среднем на один-два градуса относительно московских значений.

В воскресенье, 30 марта, погода в столице останется пасмурной, без осадков, утром и вечером будет облачно с прояснениями. Температура с утра составит +5...+8, днем поднимется до +11...+13, а к ночи упадет до +6...+8.

«Ожидается слабый юго-восточный ветер, днем порывы достигнут 2,5 м/с. Влажность воздуха составит 50–85%. В центральных районах столицы (Тверской, Арбат, Таганский, Якиманка) в течение всего дня температура будет на один градус выше, чем в остальных частях города», — отметил в сервисе.

В Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: в течение дня будет пасмурно без осадков, местами облачно с прояснениями, а температура будет колебаться в среднем на один-два градуса относительно московских значений.

Ранее, 5 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха весной 2025 года на территории РФ будет в пределах или чуть ниже нормы. Также он добавил, что прошедшая зима в стране стала второй самой теплой в истории наблюдений.