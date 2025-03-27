Электросамокаты стали самым популярным видом средств индивидуальной мобильности

Электросамокаты фигурируют почти в половине запросов о покупке это самый популярный вид индивидуального транспорта у россиян. В тройку лидеров также входят велосипеды и скутеры с элктроприводом. Цены на большинство средств индивидуальной мобильности снизились за год, передает телеканал «Известия».

Самый доступный электротранспорт — гироскутер, его цена около 12 тыс. рублей. Электроскейт стоит дороже — примерно 34 тыс. рублей. Электросамокат обойдется в 40 тыс., велосипед — в 50 тыс., а мопеды и электромотоциклы — уже около 65 тыс. рублей. Самым дорогим остается моноколесо — почти 200 тыс. рублей. Наибольший интерес к средствам индивидуапльной мобильности проявляют жители Сочи и Москвы, а также Краснодара и Петербурга.

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