Четыре человека погибли при сходе лавины в Магаданской области

В Ягоднинском районе Магаданской области при сходе лавины погибли четыре человека, еще один пропал без вести. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба МЧС России.

«Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье», — написали в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, четыре туриста погибли, один получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

Уточняется, что для эвакуации туристов направлена группа из восьми спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России.

Ранее, 24 февраля, сход лавины произошел на южном склоне Аибги за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор» в горах Сочи. Тогда же сообщили, что один человек не выходит на связь. Позже в пресс-службе курорта уточнили, что в опасной зоне находятся гид и два райдера. Два человека смогли отправить свои координаты спасателям, которые впоследствии занялись проработкой маршрута.

Позже, 1 марта, сообщалось, что спасатели обнаружили в горах Сочи тело лыжника, не выходившего на связь после схода лавины. Отмечается, что его тело подняли в вертолет МЧС России при помощи бортовой лебедки.