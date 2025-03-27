Автор книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит умерла в возрасте 66 лет

Американская писательница, автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит скончалась в возрасте 66 лет в Калифорнии. Об этом 26 марта сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на близких писательницы.

По данным издания, автор умерла 8 марта в больнице от болезни. Отмечается, что Смит долгое время проходила лечение от редкого аутоиммунного заболевания, которое у нее диагностировали более 10 лет назад.

Лиза Джейн Смит родилась в 1958 году во Флориде. Первой опубликованной книгой писательницы стал фантастический роман «Ночь солнцестояния», который она начала писать еще в старшей школе.

В 1991 году Смит написала первые три части цикла «Дневников вампира», позже, в 2009 году, произведения экранизировали в одноименный телесериал, вышедший на канале CW Network. Также она является автором более 20 книг для детей и подростков.