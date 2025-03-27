Вассерман отметил важность развития русского языка для успеха в разных сферах

Улучшение знаний русского языка необходимо для успеха в разных сферах. Об этом 27 марта заявил член комитета Государственной думы по просвещению Анатолий Вассерман в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

По его словам, взрослые учатся менее охотно, чем дети. У них есть много текущих дел, из-за чего на обучение остается мало времени. Его взрослые предпочитают тратить на изучение наиболее востребованным сферам.

При этом, как отметил Вассерман, многие из тех, кто погружаются, например, в менеджмент, получили бы много от «доучивания» русскому языку. Продавец должен уметь объясниться с покупателем, а руководитель — с подчиненным, отметил он.

«Обучение и доучивание русскому языку необходимо в очень широком спектре занятий», — заключил депутат.

1 января президент России Владимир Путин поручил к 1 июня 2026 года подготовить единую линейку школьных учебников по русскому языку и литературе. Минпросвещения также поручено до 1 июня 2025 года предусмотреть включение патриотической литературы современных писателей в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения, а до 1 октября рассмотреть вопрос создания единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.