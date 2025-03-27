В Москве на станции метро «Коломенская» женщина с ребенком упала на рельсы
В Москве на станции метро «Коломенская» женщина с ребенком на руках упала на рельсы. Об этом 27 марта сообщили в столичной прокуратуре.
«Женщина с ребенком на руках отвлеклась, зашла за ограничительную линию у края платформы и упала на пути», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что очевидцы помогли женщине подняться на платформу и никто не пострадал. В прокуратуре Москвы напомнили, что до полной остановки поезда за ограничительную линию заходить нельзя.
В ноябре минувшего года в Санкт-Петербурге на станции метро «Спортивная» мужчина упал на рельсы, засмотревшись в телефон. В городской прокуратуре сообщили, что пострадавшего удалось спасти.