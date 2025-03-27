Оверчук сообщил об отправке первого грузового поезда из РФ в Пакистан в апреле

Первый в истории грузовой поезд из России в Пакистан отправится в апреле 2025 года. Об этом 27 марта сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в беседе с журналистами на полях Боаоского азиатского форума (БАФ) в Китае.

В рамках БАФ вице-премьер провел встречу с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом. На ней стороны обсудили различные вопросы двусторонних отношений.

«Мы ждем, должен осуществиться проект — первый поезд должен пройти в Пакистан. Железнодорожного сообщения никогда раньше между нашими странами не существовало, но вот мы договорились, и будет такой пробный проект», — сказал он.

Также, по словам Оверчука, Москва надеется на дальнейшее выстраивание железнодорожной сети в сторону Индии.

Помимо этого Москва и Исламабад ведут диалог о развитии связей Пакистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Как отметил Оверчук, в этом вопросе примером для республики может стать Иран, заключивший соглашение о свободной торговли с ЕАЭС.

«Еще осенью прошлого года, когда были в Пакистане, этот разговор с ними начали, и в принципе они позитивно настроены, готовы к разговору», — добавил замглавы правительства.

В свою очередь Аурангзеб в беседе с «Известиями» назвал переговоры с Оверчуком очень конструктивными. Он отметил, что Исламабад с нетерпением ждет дальнейшего прогресса в отношениях с Москвой.