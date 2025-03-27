Министр финансов Пакистана рассказал о перспективах отношений с Россией
Пакистан ожидает прогресса в отношениях с Россией в ближайшие годы. Об этом 27 марта заявил министр финансов республики Мухаммад Аурангзеб в интервью «Известиям» на полях Боаоского азиатского форума (БАФ) в Китае.
В рамках мероприятия глава минфина Пакистана провел переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. Аурангзеб назвал эту встречу очень конструктивной, добавив, что сейчас Россия и Пакистан рассматривают сотрудничество в торговле, промышленности и энергетике.
«Мы с нетерпением ждем дальнейших обсуждений и большего прогресса в ближайшие годы», — сказал министр.
По словам Аурангзеба, наращивание пакистанско-российского сотрудничества обеспечит развитие региональных транспортных коридоров в Азии, включая логистическую систему «Север — Юг», улучшение инфраструктуры, а также рост объема торговли.
Помимо этого Исламабад будет приветствовать любые инвестиции в свое сельское хозяйство, горнодобычу, энергетику и сектор информационных технологий.
Ранее, 18 марта, Оверчук сообщил об обсуждении пробного провоза контейнеров по железной дороге в Пакистан в рамках развития транспортного коридора «Север — Юг». По его словам, интерес к транзиту грузов через эту страну проявляет Индия.