Реклама
Прямой эфир
Экономика
Объем рекламного рынка РФ в 2024 году превысил показатель 2025-го на 24%
Мир
Посол РФ заявил о планах облегчить визовые процедуры в США для россиян
Мир
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более жесткими тарифами за сотрудничество против США
Мир
Посол анонсировал скорое строительство моста России и КНДР через реку Туманная
Мир
Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Киева
Общество
Публицисту Стомахину заочно вынесли приговор за распространение фейков о ВС РФ
Политика
Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ
Общество
В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Мир
Спецборт МЧС России доставил в Пакистан более 31 т гумпомощи
Мир
Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении в Россию
Общество
Экс-глава РЭО Буцаев назначен замминистра природных ресурсов и экологии
Мир
ФСБ сообщила о вербовке Киевом шпионов в РФ под прикрытием организации из США
Общество
Старовойт сообщил о начале строительства ВСМ Москва — Петербург в середине 2025 года
Общество
Суд ДНР приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции
Мир
Руденко сообщил о подготовке к визиту Лаврова в КНДР
Авто
В России произошло 202 ДТП за минувшие сутки
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта

Министр финансов Пакистана рассказал о перспективах отношений с Россией

Глава минфина Пакистана Аурангзеб заявил об ожидании прогресса в отношениях с РФ
0
EN
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пакистан ожидает прогресса в отношениях с Россией в ближайшие годы. Об этом 27 марта заявил министр финансов республики Мухаммад Аурангзеб в интервью «Известиям» на полях Боаоского азиатского форума (БАФ) в Китае.

В рамках мероприятия глава минфина Пакистана провел переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. Аурангзеб назвал эту встречу очень конструктивной, добавив, что сейчас Россия и Пакистан рассматривают сотрудничество в торговле, промышленности и энергетике.

«Мы с нетерпением ждем дальнейших обсуждений и большего прогресса в ближайшие годы», — сказал министр.

По словам Аурангзеба, наращивание пакистанско-российского сотрудничества обеспечит развитие региональных транспортных коридоров в Азии, включая логистическую систему «Север — Юг», улучшение инфраструктуры, а также рост объема торговли.

Помимо этого Исламабад будет приветствовать любые инвестиции в свое сельское хозяйство, горнодобычу, энергетику и сектор информационных технологий.

«Резкий» маневр: корабли Тихоокеанского флота провели учения с ВМС Пакистана
Отряд ВМФ России отработал совместные задачи с ВМС исламской республики в Аравийском море

Ранее, 18 марта, Оверчук сообщил об обсуждении пробного провоза контейнеров по железной дороге в Пакистан в рамках развития транспортного коридора «Север — Юг». По его словам, интерес к транзиту грузов через эту страну проявляет Индия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025