СФ одобрил закон о признании даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы
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- СФ одобрил закон о признании даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы
Совет Федерации одобрил на заседании закон об установлении Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы. Об этом 27 марта сообщается на сайте верхней палаты парламента.
Уточняется, что документ инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.
«Одобрены изменения в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» в части установления нового дня воинской славы «9 августа — День окончания Ленинградской битвы (1944 год)», — указано в публикации.
Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин отметил, что признание этой даты подчеркивает стратегическую значимость Ленинградской битвы, являвшейся самым длительным сражением Великой Отечественной войны. В ходе нее было уничтожено свыше 50 вражеских дивизий.
Итогом Ленинградской битвы стало не только полное устранение угроз для Ленинграда, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также уничтожение «финского блокадного звена».