ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 190 военнослужащих
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в курском приграничье более 190 военнослужащих. Об этом 27 марта сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, армия России уничтожила украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям <…> ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — указано в сообщении ведомства.
Помимо этого Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили живую силу и технику противника в районах 18 населенных пунктов Сумской области.
В Минобороны РФ отметили, что всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 70 380 военных. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
В этот же день артиллеристы 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на северском направлении специальной военной операции (СВО). Уточняется, что объекты были расположены в лесополосах.