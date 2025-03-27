Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 27 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что пункты управления БПЛА были расположены в лесополосах. С помощью разведывательных дронов артиллерия обнаружила цели и занималась корректировкой огня. В результате точных ударов пункты управления и специалисты, работавшие на них, были уничтожены.

В Минобороны 13 марта сообщили, что военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Юг» уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) ВСУ на северском направлении спецоперации. Точный удар по вражескому орудию был нанесен с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».