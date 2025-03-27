Эксперт рассказала о новых стратегиях и трендах для МСП
Некоторые предприниматели создают несколько бизнесов в разных сферах, продолжая экспериментировать. Сейчас тренды связаны с цифровизацией и развитием цифровых каналов. Об этом рассказала 27 марта «Известиям» старший вице-президент – руководитель блока малого и среднего предпринимательства «ПСБ» Ирина Жимерина.
«По данным Индекса RSBI, который отслеживает динамику малого бизнеса с 2018 года, в начале 2024 года ситуация была благоприятной: минимальное число компаний придерживалось стратегии выживания, а большинство ориентировалось на рост. Однако к началу 2025 года картина изменилась. Сейчас мы видим ситуацию, схожую с началом 2022 года: лишь немногие компании нацелены на существенное расширение», — отметила эксперт.
Говоря о привлечении инвестиций, она подчеркнула, что классическое IPO доступно только крупным малым и средним предпринимательствам (МСП) с годовой выручкой от 1–2 млрд рублей, так как процесс требует устойчивой прибыльности и строгого контроля.
«Более доступной альтернативой является сегмент pre-IPO — частные размещения среди квалифицированных инвесторов. Однако требования к рискам и доходности здесь высоки, а из-за ключевой ставки ожидания по доходности тоже растут. К тому от компаний требуется привлечение специалистов для маркетингового сопровождения выпуска и его продвижения среди инвесторов», — подытожила Жимерина.
Ранее, 30 января, в Минэкономразвития России рассказали «Известиям», что ведомство перезапускает программу льготного инвестиционного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Программа будет реализовываться совместно с Банком России и совмещать в себе субсидирование за счет средств федерального бюджета, а также льготное фондирование Банка России. Кроме того, в рамках реализации программы Минэкономразвития России продолжит осуществлять субсидирование кредитов, выданных в 2019–2024 годах субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, по программе «1764».