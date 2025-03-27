Автовладельцы из новых регионов РФ с 1 октября оформили 634,5 тыс. полисов ОСАГО

Автовладельцы из новых, воссоединенных с Россией регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей с 1 октября 2024 года по 13 марта текущего года оформили 634,5 тыс. полисов ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности). Об этом 27 марта сообщает Запорожское агентство новостей со ссылкой на данные Центробанка России.

«С 1 октября 2024 года до 13 марта 2025 года автовладельцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей оформили в общей сложности 634,5 тыс. полисов ОСАГО (по всем категориям страхователей и в отношении всех типов транспортных средств), включая 1,3 тыс. краткосрочных (со сроком от одного дня до трех месяцев)», — указано в Telegram-канале агентства.

Отмечается, что средняя выплата по классическим полисам ОСАГО в новых регионах составила 5,9 тыс. рублей, это на 21% дешевле, чем в среднем по стране.

В свою очередь Херсонское агентство новостей со ссылкой на ЦБ РФ сообщило, что всего за указанный период страховые компании выплатили водителям Донбасса и Новороссии около 1,4 тыс. выплат на сумму 156 млн рублей. Никаких жалоб от на оформление полисов ОСАГО в ЦБ России из новых регионов не поступало.

24 марта президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил «Известиям», что минимальная базовая ставка страхового тарифа по ОСАГО для России и Белоруссии по легковым транспортным средствам составит 3400 рублей, а максимальная — 3590 рублей, для грузовых ставка варьируется от 7560 до 7980 рублей. Ожидается, что жители России и Белоруссии смогут купить общий полис ОСАГО для двух стран с апреля 2025 года.