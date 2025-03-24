Стала известна стоимость единого полиса ОСАГО для России и Белоруссии

Минимальная базовая ставка страхового тарифа по ОСАГО для России и Белоруссии по легковым транспортным средствам составит 3400 рублей, а максимальная — 3590 рублей. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, говорится в сообщении организации, которое поступило «Известиям» 24 марта.

Для грузовых ставка варьируется от 7560 до 7980 рублей. Тарифы рассчитываются по правилам профессиональной деятельности РСА по тарифам, согласованным Банком России. Страховщики будут самостоятельно определять применяемый тариф в пределах минимальной и максимальной базовой ставки, объяснил Уфимцев.

Продавать полисы ОСАГО с расширением на Белоруссию вправе те страховщики, которые включены в перечень уполномоченных на проведение операций в рамках межгосударственной (международной) системы страхования. Сейчас в такой перечень включены девять страховщиков, отметили в РСА.

Ожидается, что жители России и Белоруссии смогут купить общий полис ОСАГО для двух стран с апреля 2025 года.

17 марта в РСА сообщили, что в 2024 году лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО стала Республика Ингушетия с результатом 7,8%. На втором месте расположилась Республика Дагестан с частотой 7,6%, прежде она лидировала в рейтинге два года подряд.