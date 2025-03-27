Старовойт сообщил о начале строительства ВСМ Москва — Петербург в середине 2025 года
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- Старовойт сообщил о начале строительства ВСМ Москва — Петербург в середине 2025 года
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург начнется в середине 2025 года. Об этом 27 марта заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Он отметил, что ВСМ свяжет шесть регионов России в единую агломерацию.
«Новая магистраль сократит время в пути между двумя столицами с четырех часов до двух часов 15 минут», — сказал Старовойт.
Министр также уточнил, что в 2024 году были подписаны все необходимые финансовые документы, а с середины текущего года специалисты начнут строительные работы.
30 января Старовойт на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что выполнение ВСМ идет по графику, дорогу построят в срок. По его словам, власти вместе с холдингом «Российские железные дороги» (РЖД) борются со снижением погрузки в сфере железнодорожного транспорта, которая упала на 4%.